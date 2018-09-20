Даниил Медведев: "Три допинг-теста за четыре дня – это какой-то нонсенс"

Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге St. Petersburg Open переиграл Михаила Кукушкина (6:3, 6:4), после чего рассказал о желании проверить свои силы в поединке с Домиником Тимом и повышенном внимании к нему со стороны антидопинговых служб.

– Я почти выздоровел. Немного только последствий болезни осталось. Было тяжеловато дышать после долгих розыгрышей, но в то время я их выигрывал и мог потом выигрывать. То есть это не мешало мне играть хорошо, – сказал Медведев.

– Вы поделились в Инстаграме информацией о том, что допинг-офицеры навестили вас в третий раз за четыре дня. Как часто с вами такое происходит?

– Это в первый раз. Бывают разные ситуации. Иногда они приходят чуть ли не раз в месяц. Иногда два раза в неделю. Но три раза за четыре дня – это просто нонсенс. Думаю, это не только со мной впервые. Мало у кого, наверное, такое было. Не знаю, с чем это связано.

Решил поделиться, потому что, я так понимаю, была ситуация, кто-то отказывался сдавать (улыбается). Не знаю до конца, отказалась она сдавать или нет. И мне было интересно, мог ли я отказаться сдавать тест. Конечно, не мог.

Это смешно, потому что допинг-офицер сначала пришел ко мне в отель в Санкт-Петербурге – в воскресенье, после того, как я ночью прилетел из Москвы, где на Кубке Дэвиса меня тоже проверяли на допинг. И он же брал у меня пробы после матча первого круга. Он сам удивился, зачем нас столько проверяют. Они меня три раза за четыре дня проверили. Надеюсь, теперь оставят в покое хоть на месяц.

– Сегодня ВАДА восстановило РУСАДА. Пока отечественное антидопинговое агентство не имело полноценного статуса, это как-то сказывалось на теннисистах?

– На меня это особо не влияло. Я живу в Монако и ADAMS заполняю там. И ко мне приходили французские офицеры. Наш вид спорта совершенно никак не связан с РУСАДА. Никаких минусов мы не ощущали.

– Что скажете о следующем сопернике, которым станет Ян-Леннард Штруфф или Доминик Тим?

– Со Штруффом я играл три раза на закрытых кортах. Он может сыграть очень хорошо, как с Рублевым, где были только одни подачи. Когда он так подает, с ним очень тяжело играть. Нужно будет держать свою подачу до тай-брейка и бороться за каждый шанс. С Тимом я ни разу не играл, но это не грунт, и было бы интересно встретиться с ним и проверить свои силы, потому что все равно он игрок первой десятки. (Мария Никулашкина)