Дамир Джумхур: "Знал, что Беранкис может быть опасен"

Босниец Дамир Джумхур, переигравший Рикардаса Беранкиса в финале "ВТБ Кубка Кремля" (6:2, 1:6, 6:4), рассказал, как ему удалось спасти два гейма в концовке решающей партии.

– Как вам удалось дважды подряд спасти свою подачу с 0:40?

– Когда уступаешь 0:40, ты находишься всего в одном очке от проигранного гейма, и тебе нужно три, чтобы только сделать счет "ровно". Так что вариантов не так много. Но в таких случаях обычно удается играть очень расслабленно, что я и сделал. Оба раза уступая 0:40, я хорошо подавал и провел несколько отличных розыгрышей.

– Показалось, что вы немножко торопились.

– Да, потому что я чувствовал, что поймал хороший ритм, и не хотел его потерять.

– Ожидали ли вы такой игры от своего соперника, все-таки сезон у него складывается не лучшим образом, и он попал в сетку только по защищенному рейтингу.

– Я знаю Рикардаса очень хорошо. Мы играли с ним четыре раза, и трижды он меня обыграл, хотя последняя встреча осталась за мной. Но я знал, что для меня это будет сложный матч. Он из тех ребят, кто в хороший день может обыграть любого. У него хорошие, сильные удары, и он может быть очень опасен. Я этого боялся, и не зря. Во втором сете он заиграл очень хорошо. Но я знал, что он не сможет отыграть на таком уровне два сета. Ожидал, что в концовке третьего он немного подсядет.

– Теперь вам предстоит сыграть с Беранкисом в первом круге турнира в Вене на следующей неделе. Часто ли вам доводилось встречаться с одним и тем же соперником дважды подряд?

– Удивительно, но это случалось с ним же. В прошлом году мы играли с ним во втором круге турнира в Мемфисе, а неделей позже в стартовом раунде в Делрэй-Бич. Так вот получается. (Мария НИКУЛАШКИНА)