Дамир Джумхур: "Рублев – один из лучших молодых теннисистов в мире"

Первый финалист St. Petersburg Open, босниец Дамир Джумхур, после победы над Яном-Леннардом Штруффом рассказал о самоиронии, которая помогает ему в игре. Кроме того, он отметил игровые качества россиянина Андрея Рублева.

- Во втором сете, даже после неудачных розыгрышей, вы кричали себе: "Браво!" Это самоирония?

- Порой нужно уметь посмеяться над собой, чтобы разозлить себя. Да, это был своеобразный сарказм, который помогает мне настраиваться в непростые моменты.

- На US Open вы проиграли 19-летнему россиянину Андрею Рублеву. Как оцените его потенциал?

- Рублев – один из лучших молодых игроков в мире, уверен, скоро его ждут высокие результаты. Он упорный игрок, его сложно победить, в этом году ему удалось завоевать первый титул ATP. Конечно, ему нужно еще много работать, но он на правильном пути. (Егор БЫЧКОВ)