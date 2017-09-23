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16:39 | Теннис — ATP

Дамир Джумхур: "Рублев – один из лучших молодых теннисистов в мире"


Первый финалист StPetersburg Open, босниец Дамир Джумхур, после победы над Яном-Леннардом Штруффом рассказал о самоиронии, которая помогает ему в игре. Кроме того, он отметил игровые качества россиянина Андрея Рублева.

- Во втором сете, даже после неудачных розыгрышей, вы кричали себе: "Браво!" Это самоирония?

- Порой нужно уметь посмеяться над собой, чтобы разозлить себя. Да, это был своеобразный сарказм, который помогает мне настраиваться в непростые моменты.

- На US Open вы проиграли 19-летнему россиянину Андрею Рублеву. Как оцените его потенциал?

- Рублев – один из лучших молодых игроков в мире, уверен, скоро его ждут высокие результаты. Он упорный игрок, его сложно победить, в этом году ему удалось завоевать первый титул ATP. Конечно, ему нужно еще много работать, но он на правильном пути. (Егор БЫЧКОВ) 

 
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Материалы других СМИ
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