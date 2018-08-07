Чорич, Раонич и Карреньо-Буста вышли во второй круг турнира в Торонто

Канадец Милош Раонич переиграл бельгийца Давида Гоффена в первом круге турнира в Торонто. Также во второй круг вышли испанец Пабло Карреньо Буста, аргентинец Диего Шварцман и хорват Борна Чорич.

Торонто (Канада)

Турнир ATP Rogers Cup

Призовой фонд 5 315 025 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Пабло Карреньо Буста (Испания) - Йошихито Нишиока (Япония) - 6:0, отказ 2-го игрока

Милош Раонич (Канада) - Давид Гоффен (Бельгия) - 6:3, 6:4

Диего Шварцман (Аргентина) - Кайл Эдмунд (Великобритания) - 6:1, 6:2

Борна Чорич (Хорватия) - Вашек Поспишил (Канада) - 6:4, 6:3