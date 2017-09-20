Борна Чорич: "Никогда раньше не стрелял из пушки!"

Хорватский теннисист Борна Чорич рассказал о том, как он стрелял из пушки Петропавловской крепости перед стартом St. Petersburg Open. Он отметил, что ему очень понравилось в Санкт-Петербурге.

- Какие впечатления у вас остались от Санкт-Петербурга и турнира?

- Мне очень понравилось в Петербурге. Приехал сюда в четверг днем и мне удалось погулять по городу перед началом турнира. Здесь отличная арена, отличный отель. Жаль, что уже завтра придется уехать.

- Вы стреляли из пушки Петропавловской крепости. Как все прошло?

- Никогда раньше не стрелял из пушки! Это первый подобный опыт в моей жизни. Все прошло отлично! Да и сама крепость очень красивая. Как и весь город. (Сергей ЯРЕМЕНКО)