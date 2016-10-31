Багдатис и Соуза – во втором круге турнира в Париже

Киприот Маркос Багдатис в двух сетах обыграл хозяина корта Поля-Анри Матье в первом круге турнира в Париже. В другом поединке украинец Илья Марченко уступил Ян-Леннарду Штруффу, а португалец Жоау Соуза нанес поражение итальянцу Андреасу Сеппи. Соперник испанца Фернандо Вердаско Робин Хаасе из Голландии во втором сете отказался от продолжения борьбы из-за травмы.

Теперь Вердаско предстоит встреча с британцем Энди Маррэем, Штруфф сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой, а Багдатис – с Григором Димитровым, представляющим Болгарию.

Париж (Франция)

Турнир ATP BNP Paribas Masters

Призовой фонд 3 748 925 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Багдатис (Кипр) – Матье (Франция, WC) – 6:2, 6:4

Штруфф (Германия, Q) – Марченко (Украина) – 6:1, 6:1

Соуза (Португалия) – Сеппи (Италия, Q) – 6:4, 6:4

Вердаско (Испания) – Хаасе (Голландия, Q) – 6:2, 3:2 отказ