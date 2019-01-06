Австралиец Попырин проиграл Клижану в первом круге турнира в Сиднее

Словацкий теннисист Мартин Клижан в матче первого круга турнира в Сиднее обыграл австралийца российского происхождения Алексея Попырина со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5). Напомним, что 19-летний уроженец Сиднея получил на этот турнир wild card.
Сидней (Австралия)
Турнир ATP Sydney International
Призовой фонд 527 880 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Мартин Клижан (Словакия) – Алексей Попырин (Австралия, WC) – 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:5)
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