Андрей Рублев: "Думал, что турнир для меня окончен, а теперь стал чемпионом"

Российский теннисист Андрей Рублев после победы над Паоло Лоренци в финале турнира в Умаге отметил, что его жизнь кардинально изменилась за неделю. Россиянин вылетел в квалификации, но получил статус "лаки лузера" и выиграл соревнования.
- После вылета из квалификации я думал, что турнир для меня закончен, а теперь стал чемпионом, - приводит пресс-служба АТР слова Рублева. - Вот так меняется жизнь за неделю. Спасибо Лоренци. Надеюсь, еще встретимся. Спасибо зрителям, которые приходили сюда в жаркую погоду. Надеюсь, они отлично провели время.
Bossonn
Ну, может Рублев не верил, что кто-то снимется. Вот и собирался уезжать. А так все правильно, лучший по рейтингу может заменить участника.
00:47
Я из Волгограда
Парни, а кто может подсказать,как определяют этого самого "лаки-лузера"? Когда Андрюха проиграл в финале квалификации и ЧМОка вынес свой знаменитый вердикт: "Читалось",то я был на 100% уверен,что всё равно кто-то снимется с турнира и Рублёв,как первый сеянный в квалификации,всё равно,на радость ЧМОке,попадёт в основную сетку. А сейчас здесь Рублик сам говорит,что тогда уже мысленно распрощался с турниром. Это что же тогда получается,посев не даёт никакого преимущества и всё определяется банальной жеребьёвкой? И,кстати,у Андрея это уже не первый такой счастливый случай в этом году. На Ролан Гарросе он также проиграл в финале квалификации, и также попал в основу.
00:18
Zello
чмока тоже думал, а в итоге обкакался со своими несуществующими "ставками")))
23:32 23 июля
Bossonn
Прям как сборная Дании по футболу)))
23:30 23 июля