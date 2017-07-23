Андрей Рублев: "Думал, что турнир для меня окончен, а теперь стал чемпионом"

Российский теннисист Андрей Рублев после победы над Паоло Лоренци в финале турнира в Умаге отметил, что его жизнь кардинально изменилась за неделю. Россиянин вылетел в квалификации, но получил статус "лаки лузера" и выиграл соревнования.

- После вылета из квалификации я думал, что турнир для меня закончен, а теперь стал чемпионом, - приводит пресс-служба АТР слова Рублева. - Вот так меняется жизнь за неделю. Спасибо Лоренци. Надеюсь, еще встретимся. Спасибо зрителям, которые приходили сюда в жаркую погоду. Надеюсь, они отлично провели время.