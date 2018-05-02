Андрей Ольховский: "Кафельникову надо подавать в суд и требовать компенсацию"

Двукратный победитель турниров "Большого шлема" в миксте Андрей Ольховский прокомментировал информацию британских СМИ, что Евгений Кафельников завершил карьеру в 2003 году во избежание дисциплинарного расследования по поводу ставок на игры со своим участием. Сам Кафельников назвал эту ситуацию "бредом".

– Мне кажется, такое бездоказательное раздувание слухов вообще неправильно, – приводит "МК" слова Ольховского. – Каждое издание должно отвечать за свои слова. Если голословно обвиняют кого-то в чем-то, а спортсмен в этом не участвовал, на такие вещи надо подавать в суд и требовать моральную и материальную компенсацию, чтобы впредь ничего подобного не было. Перспективы этого разбирательства очень многообещающие, во всяком случае когда речь идет о защите чести и достоинства человека.