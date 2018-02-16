Андерсон на решающем тай-брейке победил Эскобедо в Нью-Йорке

Южноафриканец Кевин Андерсон вышел в четвертьфинал турнира в Нью-Йорке. Со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (7:5) он переиграл американца Эрнесто Эскобедо. Андерсон выполнил 22 эйса и реализовал один брейк-пойнт из трех. Его следующим соперником станет еще один американец Фрэнсис Тиафо.

Нью-Йорк (США)

Турнир ATP New York Open

Призовой фонд 668 460 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кевин Андерсон (ЮАР, 1) - Эрнесто Эскобедо (США, Q) - 3:6, 6:4, 7:6