02:38 | Теннис — ATP

Андерсон на решающем тай-брейке победил Эскобедо в Нью-Йорке


Южноафриканец Кевин Андерсон вышел в четвертьфинал турнира в Нью-Йорке. Со счетом 3:6, 6:4, 7:6 (7:5) он переиграл американца Эрнесто Эскобедо. Андерсон выполнил 22 эйса и реализовал один брейк-пойнт из трех. Его следующим соперником станет еще один американец Фрэнсис Тиафо.

Нью-Йорк (США) 

Турнир ATP New York Open 

Призовой фонд 668 460 долларов 

Закрытые корты, хард 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Кевин Андерсон (ЮАР, 1) - Эрнесто Эскобедо (США, Q) - 3:6, 6:4, 7:6

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/atp/memfis/2018/

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Олимпиада Live!
Олимпиада Live!