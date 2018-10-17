Анастасия Павлюченкова: "Хотелось бы выиграть в Москве еще один титул"

Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал "ВТБ Кубка Кремля", переиграв в непростом матче Валентини Грамматикопулу (7:5, 6:0). Гречанка, проигравшая в финале квалификации, заменила в основной сетке первую ракетку мира Симону Халеп, снявшуюся с московского турнира из-за травмы спины.

- Было очень тяжело. Не в лучшем настроении сегодня. Отравилась и не лучшим образом себя чувствовала - физически и вообще, - сказала Павлюченкова. - Но очень рада, что в итоге все-таки смогла победить.

Я стараюсь играть матч за матчем, но знаю, что могу дальше встретиться с Касаткиной. Может быть, посмотрю немного ее игру. В предыдущие разы я всегда хорошо выступала в Москве, мне очень нравится играть дома, и, конечно, хотелось бы еще раз выиграть титул. (Мария Никулашкина)