Мальцев и Гурбанбердиева выиграли второе золото для сборной России на чемпионате Европы

Россияне Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева завоевали золото в технической программе смешанных дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта в Глазго. Они набрали 89,5853 балла.
Это вторая золотая медаль для сборной России. Ранее первыми стали синхронистки Светлана Колесниченко и Варвара Субботина.
Глазго (Шотландия)
Чемпионат Европы по водным видам спорта
Микст
Техническая программа
1. Майя Гурбанбердиева / Александр Мальцев (Россия) – 89,5853
2. Манила Фламини / Джорджио Минизини (Италия) – 88,6973
3. Берта Феррерас / По Рибес Кулла (Испания) – 82,3217