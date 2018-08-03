Мальцев и Гурбанбердиева выиграли второе золото для сборной России на чемпионате Европы

Россияне Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева завоевали золото в технической программе смешанных дуэтов на чемпионате Европы по водным видам спорта в Глазго. Они набрали 89,5853 балла.

Это вторая золотая медаль для сборной России. Ранее первыми стали синхронистки Светлана Колесниченко и Варвара Субботина.

Глазго (Шотландия)

Чемпионат Европы по водным видам спорта

Микст

Техническая программа

1. Майя Гурбанбердиева / Александр Мальцев (Россия) – 89,5853

2. Манила Фламини / Джорджио Минизини (Италия) – 88,6973

3. Берта Феррерас / По Рибес Кулла (Испания) – 82,3217