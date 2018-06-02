Европейская лига плавания проголосовала за название "артистическое синхронное плавание"

Руководство Европейской лиги плавания (LEN) проголосовало за изменение названия синхронного плавания на артистическое синхронное плавание на конгрессе в Будапеште. Об этом сообщил член бюро Международной федерации плавания (FINA) Владимир Сальников. Конгресс LEN проходит в Будапеште.

- Конгресс проголосовал за название "артистическое синхронное плавание". При этом FINA остановилась на названии "артистическое плавание, - цитирует ТАСС Сальникова.

Также Сальников сообщил, что президент трех российских федераций - синхронного плавания, прыжков в воду и водного поло - Алексей Власенко избран в бюро LEN.

- На освободившиеся места в бюро претендовали несколько человек, в том числе Алексей Власенко. Его кандидатура была поддержана, - отметил Сальников.