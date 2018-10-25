Юлия Ефимова: "Пицца и паста подходят для подготовки к соревнованиям"

Российская пловчиха Юлия Ефимова в интервью ОКР-ТВ рассказала, что необходимо есть при подготовке к соревнованиям. Спортсменка придерживается правильного питания.

- Я стараюсь соблюдать режим правильного питания, - призналась Ефимова. - Конечно, я люблю кушать вредные продукты. Этим я занимаюсь, когда нахожусь в отпуске. Для соревнований не существует какой-то определенной диеты. Пицца и паста подходят для подготовки к соревнованиям. Кушаю мясо, рыбу, овощи и фрукты. Очень люблю авокадо!

Напомним, Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, пятикратной чемпионкой мира, семикратной чемпионкой Европы, заслуженным мастером спорта.