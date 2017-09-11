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13:45 | ПЛАВАНИЕ

Вятчанин сможет выступать за сборную США по плаванию на любых турнирах

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Американская федерация плавания подтвердила, что призер Олимпийских игр в Пекине Аркадий Вятчанин, ранее выступавший за Россию, сможет стартовать за США на любых соревнованиях. Международная федерация плавания подтвердила новое спортивное гражданство Вятчанина в августе.

- Аркадий от FINA получил разрешение сменить спортивное гражданство на американское. Теперь он вправе представлять США на любых международных соревнованиях, - приводит "Р-Спорт" сообщение пресс-службы Федерации плавания США.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/aquatics/20170911/1125586389.html

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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wasp00000

Этот чувачило там не пройдёт ни один отбор,так что за зборную США ему выступать будет негде!!!

14:10

честный человечишко

Американский флаг в руки, портрет Трампа - на шею...

13:57