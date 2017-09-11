Вятчанин сможет выступать за сборную США по плаванию на любых турнирах

Американская федерация плавания подтвердила, что призер Олимпийских игр в Пекине Аркадий Вятчанин, ранее выступавший за Россию, сможет стартовать за США на любых соревнованиях. Международная федерация плавания подтвердила новое спортивное гражданство Вятчанина в августе.

- Аркадий от FINA получил разрешение сменить спортивное гражданство на американское. Теперь он вправе представлять США на любых международных соревнованиях, - приводит "Р-Спорт" сообщение пресс-службы Федерации плавания США.