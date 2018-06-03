Вятчанин не исключил, что может вернуться в Россию

Бронзовый призер Олимпийских игр 2008 года по плаванию Аркадий Вятчанин, завершивший карьеру в большом спорте, не исключил возможности возвращения в Россию.

В 2013 году Вятчанин сообщил, что прекращает выступления за сборную России и намерен представлять на соревнованиях Сербию, гражданство этой страны он получил в мае 2015 года. Однако позже Международная федерация плавания запретила спортсмену представлять Сербию, поскольку были нарушены правила перехода в другую сборную, из-за этого Вятчанин пропустил Олимпийские игры 2016 года. В начале августа 2017 года спортсмен получил гражданство США, а позднее Международная федерация плавания (FINA) разрешила ему выступать за сборную страны. Позже спортсмен объявил о завершении карьеры.

- Я завершил карьеру месяца три назад, сейчас официально это подтвердил для федерации, - цитирует ТАСС Вятчанина. - Причина абсолютно тривиальная - я почувствовал, что перестал получать удовольствие от плавания. В общем я достиг такого момента в жизни, когда личные спортивные достижения не являются значимым приоритетом. Возвращения в Россию я не исключаю.

А в плавании я остаюсь как специалист, готовый делиться опытом и знаниями. На самом деле, четкого плана нет, и это греет душу.