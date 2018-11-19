Владимир Сальников: "Туристов в составе России на ЧМ нет"

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников подвел итоги отборочных соревнований, с помощью которых был определен состав сборной России на чемпионат мира. Соревнования будут проходить с 11 по 16 декабря в Ханчжоу (Китай).

– В качестве норматива для попадания на чемпионат мира в Китае был выбран восьмой результат сезона в мире, это очень серьезно, – цитирует Сальникова пресс-служба Олимпийского комитета России. – Тем не менее, более половины спортсменов его выполнили, а значит команда вполне боеспособная. Особые условия отбора были только у трех пловцов – Ефимовой, Морозова и Пригоды. Они завоевали путевки по результатам выступления на этапах Кубка мира.

Все спортсмены, которые едут в Китай, хотят подняться на пьедестал. Туристов в команде нет. Уверен, что ребята покажут хорошие скорости. А медали посчитаем 16 декабря, в день окончания чемпионата мира.

Конечно, интригует противостояние Рылова и Колесникова. В женском кроле сейчас очень серьезное соперничество, которое идет на пользу эстафете.

Мировые рекорды Колесникова говорят сами за себя. Климент прогрессирует, показывая быстрые секунды не только в профильной дисциплине. Хотя примеров когда специалисты в плавании на спине хорошо плывут кролем достаточно. Например, на чемпионате Европы в Глазго наши спинисты встали в кролевую эстафету и проявили себя очень достойно. Это два похожих по биомеханике стиля, поэтому в результатах Колесникова нет ничего удивительного.