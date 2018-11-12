Владимир Сальников: "Работа президиума федерации в период с 2016 по 2018 год была признана удовлетворительной"

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников на отчетной конференции ВФП в Казани дал оценку работе президиума за два года. Он также добавил, что была принята новая редакция устава федерации.

- Принята новая редакция устава федерации, это основная тема, - приводит ТАСС слова Сальникова. - Все приведено в соответствии с законодательством РФ. Также была отмечена работа президиума федерации за отчетный период, она признана удовлетворительной, хотя многие высказывались за более высокую оценку.

Сборная России заняла первое место в медальном зачете чемпионата Европы по плаванию. Российские спортсмены завоевали 10 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых медалей. Россияне провели самый успешный чемпионат Европы в истории. В Сплите в 1981 году пловцам сборной СССР также удалось одержать 10 побед, но вторых мест тогда было на три меньше.