04:12 | ПЛАВАНИЕ

Владимир Морозов: "Хотел выиграть Кубок мира еще три года назад"

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24-летний пловец Владимир Морозов дал интервью "СЭ", в котором рассказал о первой в российской плавательной истории победе в общем зачете Кубка мира. Он подчеркнул, что очень доволен своим выступлением в Гонконге.

– Эмоций куча! Я ведь хотел выиграть этот трофей еще три года назад – в 2013-м. Но тогда остался вторым за Чадом ле Кло. А теперь все получилось. Для меня в этом Кубке мира вообще много что было много чего в новинку: первая такая победа, причем не только для меня, а для всей России; первый личный мировой рекорд. Именно два мировых рекорда на стартовых этапах помогли с самого начала оторваться от конкурентов, а потом я уже держал дистанцию и где-то добавлял. Конечно же, горжусь, что таким вот образом вошел в историю. (Алексей ИВАНОВ)

Полностью интервью Морозова

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