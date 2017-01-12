Сергей Колмогоров: "Подготовка пловцов к чемпионату России полностью спланирована"

Главный тренер сборной России Сергей Колмогоров сообщил, что подготовка национальной команды к чемпионату России полностью спланирована. Чемпионат России, который пройдет в Москве с 10 по 14 апреля 2017 года, является отборочным на чемпионат мира по водным видам спорта, который состоится в Будапеште с 14 по 30 июля.

– Подготовка спортсменов к отборочному чемпионату России полностью спланирована, – приводит ТАСС слова Колмогорова. – В январе лидеры команды будут проходить сборы на Тенерифе, часть спортсменов – в Турции, а основная часть команды – на подмосковном "Озере Круглом". В феврале часть команды отправится на горную подготовку в Цахкадзор, часть также будет находиться на "Озере Круглом".

В марте состоится зональный чемпионат России, на котором в обязательном порядке выступят все члены сборной, за исключением Владимира Морозова и Григория Тарасевича, которые готовятся в США. После зонального чемпионата России часть команды пройдет сборы в Хорватии, часть спортсменов будет готовиться на российских базах. В апреле все основные пловцы национальной сборной соберутся на фазу сужения на "Озере Круглом", после чего примут участие в отборочном чемпионате страны.