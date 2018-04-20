Сборные Москвы и Санкт-Петербурга выиграли эстафеты 4х100 метров на чемпионате России

Мужская команда Москвы, в состав которой входили Климент Колесников, Владислав Гринев, Андрей Жилкин и Владимир Морозов, выиграла в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем на чемпионате России. Они показали результат - 3.14,48.

Второе место с результатом 3.17,35 заняла команда из Московской области. Третьими стали пловцы из Калужской области - 3.19,01.

У женщин на аналогичной дистанции первыми стали Дарья Устинова, Вероника Андрусенко, Полина Невмоненко и Ксения Козюк, представляющие Санкт-Петербург. Девушки проплыли дистанцию за 3.42,48. Второе место заняла команда Свердловской области - 3.43,01, замкнула тройку лидеров сборная Самарской области - 3.43,38.

Чемпионат России по плаванию проходит в Москве с 20 по 25 апреля.