04:36 | ПЛАВАНИЕ

Сборная России завоевала золото ЧМ в Канаде в смешанной эстафете

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Смешанная сборная России в составе Алексея Брянского, Владимира Морозова, Марии Каменевой и Розалии Насретдиновой завоевала золотые медали чемпионата мира по плаванию на короткой воде в эстафете 4 х 50 метров вольным стилем. Результат победителей – 1 минута 29,73 секунды. Второе место заняла команда Голландии, третье – Канада. Соревнование проходит в канадском Виндзоре.

Виндзор (Канада)

Чемпионат мира на короткой воде 

Эстафета 4х50 м, вольный стиль

1. РОССИЯ - 1.29,73

2. Голландия - отставание 0,09

3. Канада - 0,10
 

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Bache Gabrielsen

Ну, понятно, что неолимпийская эстафета. но все равно приятно. Роза отлично свой этап проплыла и выиграла касание. И пора ей бы уж научиться сотку плыть, не умирая на втором полтиннике.

11:28

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