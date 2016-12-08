Сборная России завоевала золото ЧМ в Канаде в смешанной эстафете

Смешанная сборная России в составе Алексея Брянского, Владимира Морозова, Марии Каменевой и Розалии Насретдиновой завоевала золотые медали чемпионата мира по плаванию на короткой воде в эстафете 4 х 50 метров вольным стилем. Результат победителей – 1 минута 29,73 секунды. Второе место заняла команда Голландии, третье – Канада. Соревнование проходит в канадском Виндзоре.
Виндзор (Канада)
Чемпионат мира на короткой воде
Эстафета 4х50 м, вольный стиль
1. РОССИЯ - 1.29,73
2. Голландия - отставание 0,09
3. Канада - 0,10
Bache Gabrielsen
Ну, понятно, что неолимпийская эстафета. но все равно приятно. Роза отлично свой этап проплыла и выиграла касание. И пора ей бы уж научиться сотку плыть, не умирая на втором полтиннике.
11:28