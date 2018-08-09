Российским пловцам запретили искупать в бассейне тренера по случаю победы на чемпионате Европы

Организаторы чемпионата Европы по плаванию в Глазго не дали российским спортсменам искупать главного тренера команды Сергея Чепика в соревновательном бассейне по случаю победы в медальном зачете турнира. Россияне завоевали 26 медалей (10 золотых, 10 серебряных и 6 бронзовых), что является лучшим выступлением за всю историю национальной команды.

– Ребята хотели искупать меня в главном бассейне после соревнований, но организаторы не позволили – стеной встали и все. Почему? Ну как, мы их победили, вот они и не дают нам отпраздновать, – цитирует ТАСС Чепика.

