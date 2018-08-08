Пригода стал четвертым на чемпионате Европы на 50-метровой дистанции, победил британец Пити

На объединенном чемпионате Европы по летним видам спорта британский спортсмен Адам Пити стал лучшим в плавании на спине на дистанции 50 метров среди мужчин. Россиянин Кирилл Пригода не смог пробиться на пьедестал почета, став четвертым.
В тройку лучших также попали итальянец Фабио Скоццоли и словенец Питер Джон Стивенс.
Объединенный чемпионат по летним видам спорта
Плавание
Глазго (Великобритания)
Мужчины
Спина
50 метров
Финал
1. Адам Пити (Великобритания) 26,09 (рекорд чемпионатов Европы)
2. Фабио Скоццоли (Италия) + 0,70
3. Питер Джон Стивенс (Словения) + 0,97
4. КИРИЛЛ ПРИГОДА (РОССИЯ) + 1,09