Она сразит вас своей красотой. Юлия Ефимова похвасталась своей фигурой

Российская пловчиха и трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова опубликовала новую фотографию в своем Инстаграме. Спортсменка предстала перед подписчиками в откровенном красном купальнике.

– Новый купальник, как он вам, оцените, – написала Ефимова в Инстаграме.

Ранее сообщалось, что пловчиха не выступит на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в китайском Ханчжоу, который состоится в период 11-16 декабря.

Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, пятикратной чемпионкой мира, семикратной чемпионкой Европы, заслуженным мастером спорта.