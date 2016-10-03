Олимпийские чемпионы Сибом и Браунли попали в шестую часть документов из базы данных ВАДА

Двукратные олимпийские чемпионы австралийская пловчиха Эмили Сибом и британский триатлет Алистер Браунли указаны в шестой части документов, опубликованных хакерской группой Fancy Bears после взлома баз данных ВАДА. Эти спортсмены оказались в ряду тех, кто легально использовал запрещенные вещества, ссылаясь на терапевтическое исключение (TUE). Всего в шестой части списка оказалось 20 спортсменов, среди них 14 олимпийских призеров, включая японскую пловчиху Риэ Кането, которая выиграла золото Игр в Рио, опередив россиянку Юлию Ефимову в финальном заплыве на 200 м брассом.
В ранее опубликованных документах после взлома фигурировали другие известные спортсмены, например, Серена и Винус Уильямс, Симона Байлз, Крис Фрум, Рафаэль Надаль, Брэдли Уиггинс и Милош Теодосич.
Hummel
СереХа, на какой режим?
19:45
serg5555
По моему в 21 веке побеждают те, кто принимает допинг. А поскольку побеждают на олимпиадах в основном американцы...
19:35
outz
Алистер Браунли, ну конечно. Это тот парень, что дотащил брата до финиша. Видимо, брат не принимает, вот сил и не хватило.
19:33
СереХа
echo2011, манипуляция сознанием.
19:31
echo2011
А в чем смысл этих публикаций,не влекущих никаких последствий?
19:18
Italo2013
и???
19:01
Е.Л.
По-прежнему - ни одного китайца
19:00
СереХа
СЭ, хватит работать на режим. Побойтесь Бога.
18:49
KhSL
Пора уже поменять термин "терапевтическое ИСКЛЮЧЕНИЕ" на "терапевтическое ПРАВИЛО" в отношении наших "друзей"...
18:41
belaruss
и почему то я не удивлен
18:15