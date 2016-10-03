18:02 | ПЛАВАНИЕ

Олимпийские чемпионы Сибом и Браунли попали в шестую часть документов из базы данных ВАДА

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Двукратные олимпийские чемпионы австралийская пловчиха Эмили Сибом и британский триатлет Алистер Браунли указаны в шестой части документов, опубликованных хакерской группой Fancy Bears после взлома баз данных ВАДА. Эти спортсмены оказались в ряду тех, кто легально использовал запрещенные вещества, ссылаясь на терапевтическое исключение (TUE). Всего в шестой части списка оказалось 20 спортсменов, среди них 14 олимпийских призеров, включая японскую пловчиху Риэ Кането, которая выиграла золото Игр в Рио, опередив россиянку Юлию Ефимову в финальном заплыве на 200 м брассом.

В ранее опубликованных документах после взлома фигурировали другие известные спортсмены, например, Серена и Винус Уильямс, Симона Байлз, Крис Фрум, Рафаэль Надаль, Брэдли Уиггинс и Милош Теодосич.

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Материалы сюжета: "Запрещенные" вещества для топ-звезд от ВАДА


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КОММЕНТАРИИ (10)
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Hummel

СереХа, на какой режим?

19:45

serg5555

По моему в 21 веке побеждают те, кто принимает допинг. А поскольку побеждают на олимпиадах в основном американцы...

19:35

outz

Алистер Браунли, ну конечно. Это тот парень, что дотащил брата до финиша. Видимо, брат не принимает, вот сил и не хватило.

19:33

СереХа

echo2011, манипуляция сознанием.

19:31

echo2011

А в чем смысл этих публикаций,не влекущих никаких последствий?

19:18

Italo2013

и???

19:01

Е.Л.

По-прежнему - ни одного китайца

19:00

СереХа

СЭ, хватит работать на режим. Побойтесь Бога.

18:49

KhSL

Пора уже поменять термин "терапевтическое ИСКЛЮЧЕНИЕ" на "терапевтическое ПРАВИЛО" в отношении наших "друзей"...

18:41

belaruss

и почему то я не удивлен

18:15

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