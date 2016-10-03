Олимпийские чемпионы Сибом и Браунли попали в шестую часть документов из базы данных ВАДА

Двукратные олимпийские чемпионы австралийская пловчиха Эмили Сибом и британский триатлет Алистер Браунли указаны в шестой части документов, опубликованных хакерской группой Fancy Bears после взлома баз данных ВАДА. Эти спортсмены оказались в ряду тех, кто легально использовал запрещенные вещества, ссылаясь на терапевтическое исключение (TUE). Всего в шестой части списка оказалось 20 спортсменов, среди них 14 олимпийских призеров, включая японскую пловчиху Риэ Кането, которая выиграла золото Игр в Рио, опередив россиянку Юлию Ефимову в финальном заплыве на 200 м брассом.

В ранее опубликованных документах после взлома фигурировали другие известные спортсмены, например, Серена и Винус Уильямс, Симона Байлз, Крис Фрум, Рафаэль Надаль, Брэдли Уиггинс и Милош Теодосич.