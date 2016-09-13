На Лохте напали двое мужчин во время шоу "Танцы со звездами"

Американский пловец Райан Лохте подвергся нападению во время шоу "Танцы со звездами". Как сообщает ESPN, он после выступления с Шерил Берк выслушивал вердикт жюри, когда на сцену выбежали двое мужчин в футболках с надписями против спортсмена. Они попытались напасть на Лохте, но охрана быстро их схватила и вывела, сдав полиции. Также из зала вывели еще 4-5 человек, которые устроили импровизированный протест против Лохте.

Предполагается, что поводом для такой акции стало поведение 32-летнего пловца на Олимпиаде-2016, где он был уличен во лжи и неподобающем поведении, когда сочинил историю с вооруженным ограблением, чтобы прикрыть свой дебош на АЗС. За это Лохте уже получил 10-месячную дисквалификацию.