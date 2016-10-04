09:14 | ПЛАВАНИЕ

Морозов продолжит тренироваться у Дэйва Сало

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Призер Олимпийских игр-2012 пловец Владимир Морозов сообщил, что они с американским тренером Дэйвом Сало продолжат совместную работу в новом олимпийском цикле. После доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном, в котором содержались обвинения в адрес российского спорта, Сало заявил, что приостанавливает работу с иностранными пловцами до тех пор, пока не сможет найти путь, как избежать подобных инцидентов в будущем. Морозов ранее тренировался под руководством Сало в Trojan Swim Club.

- Мы продолжим работать вместе, – цитирует "Р-Спорт" Морозова. - С новыми иностранными спортсменами будет заключаться дополнительный контракт, где будут прописаны санкции в виде штрафа за случаи позитивной допинг-пробы
.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/around/20161004/1109938341.html

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