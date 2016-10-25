Морозов победил на дистанции 100 м комплексом на этапе Кубка мира в Токио

Россиянка Юлия Ефимова заняла второе место на дистанции 100 м брассом и стала третьей на 200 м комплексом на восьмом этапе Кубка мира. Россиянин Владимир Морозов победил на дистанции 100 м комплексом и стал вторым на 100 м кролем.

Токио

Кубок мира

Мужчины

Вольный стиль, 100 м

1. Кайл Чалмерс (Австралия) – 46,12

2. ВЛАДИМИР МОРОЗОВ (Россия) – 46,15

3. Томмазо Д’Орсонья (Австралия) – 46,91

Комплекс, 100 м

1. ВЛАДИМИР МОРОЗОВ (Россия) – 50,55

2. Синри Сиура (Япония) – 51,93

3. Дая Сето (Япония) – 52,09

Спина, 100 м

1. Митчелл Ларкин (Австралия) – 50,23

2. Масаки Канеко (Япония) – 50,36

3. Джуни Кога (Япония) – 50,45...

5. СТАНИСЛАВ ДОНЕЦ (Россия) – 50,58

Женщины

Брасс, 100 м

1. Алиа Аткинсон (Ямайка) – 1.02,91

2. ЮЛИЯ ЕФИМОВА (Россия) – 1.03,09

3. Мио Терамура (Япония) – 1.04,05

Комплекс, 200 м

1. Катинка Хоссу (Венгрия) – 2.04,56

2. Мио Терамура (Япония) – 2.06,11

3. ЮЛИЯ ЕФИМОВА (Россия) – 2.07,33