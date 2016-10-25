Морозов победил на дистанции 100 м комплексом на этапе Кубка мира в Токио

Россиянка Юлия Ефимова заняла второе место на дистанции 100 м брассом и стала третьей на 200 м комплексом на восьмом этапе Кубка мира. Россиянин Владимир Морозов победил на дистанции 100 м комплексом и стал вторым на 100 м кролем.
Токио
Кубок мира
Мужчины
Вольный стиль, 100 м
1. Кайл Чалмерс (Австралия) – 46,12
2. ВЛАДИМИР МОРОЗОВ (Россия) – 46,15
3. Томмазо Д’Орсонья (Австралия) – 46,91
Комплекс, 100 м
1. ВЛАДИМИР МОРОЗОВ (Россия) – 50,55
2. Синри Сиура (Япония) – 51,93
3. Дая Сето (Япония) – 52,09
Спина, 100 м
1. Митчелл Ларкин (Австралия) – 50,23
2. Масаки Канеко (Япония) – 50,36
3. Джуни Кога (Япония) – 50,45...
5. СТАНИСЛАВ ДОНЕЦ (Россия) – 50,58
Женщины
Брасс, 100 м
1. Алиа Аткинсон (Ямайка) – 1.02,91
2. ЮЛИЯ ЕФИМОВА (Россия) – 1.03,09
3. Мио Терамура (Япония) – 1.04,05
Комплекс, 200 м
1. Катинка Хоссу (Венгрия) – 2.04,56
2. Мио Терамура (Япония) – 2.06,11
3. ЮЛИЯ ЕФИМОВА (Россия) – 2.07,33