Куимов и Садавников - вне пьедестала на дистанции 100 метров баттерфляем

Россиянин Егор Куимов занял пятое место на чемпионате Европы на дистанции 100 метров баттерфляем. Первым стал итальянец Пьеро Кодиа, вторым – француз Мехди Метелла, замкнул тройку британец Джеймс Гай.
Россиянин Александр Садовников показал седьмой результат.
Глазго (Шотландия)
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Баттерфляй, 100 м.
1. Пьетро Кодиа (Италия) – 50,64
2. Мехди Метелла (Франция) – 51,24
3. Джеймс Гай (Великобритания) – 51,42...
5. Егор Куимов – 51,65...
7. Александр Садовников (оба – Россия) – 51,81