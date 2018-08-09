Куимов и Садавников - вне пьедестала на дистанции 100 метров баттерфляем

Россиянин Егор Куимов занял пятое место на чемпионате Европы на дистанции 100 метров баттерфляем. Первым стал итальянец Пьеро Кодиа, вторым – француз Мехди Метелла, замкнул тройку британец Джеймс Гай.

Россиянин Александр Садовников показал седьмой результат.

Глазго (Шотландия)

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Баттерфляй, 100 м.

1. Пьетро Кодиа (Италия) – 50,64

2. Мехди Метелла (Франция) – 51,24

3. Джеймс Гай (Великобритания) – 51,42...

5. Егор Куимов – 51,65...

7. Александр Садовников (оба – Россия) – 51,81