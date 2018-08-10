Колесников заявил, что хорошо знает антидопинговые правила

18-летний российский пловец Климент Колесников, завоевавший на чемпионате Европы в Глазго три золотые медали и установивший там мировой рекорд, отметил, что хорошо знаком с антидопинговыми правилами.

Соревнования пловцов завершились в Глазго в четверг. Колесников стал самым успешным представителем мужской команды России на этом турнире, завоевав также две серебряные и одну бронзовую награды. Рекорд мира он установил на дистанции 50 метров на спине.

- В системе ADAMS я нахожусь после первого моего юношеского чемпионата Европы, где я установил рекорд на дистанции 100 метров на спине, - цитирует ТАСС Колесникова. - Мне показали, как и что там нужно делать. На специальном сайте у каждого спортсмена есть свой логин и пароль, все заходят туда и заполняют информацию о том, где ты находишься, где тренируешься на ближайшие месяцы. И место, где будешь жить.

Я все это делаю, все заполняю, поскольку отношусь к этому очень серьезно. Я понимаю, что могут быть проблемы, поэтому внимательно слежу.

Все эти правила соблюдаю, тем более последнее время, раз вышел на такой уровень, надо следить за всем. Те же бутылки, которые выдают, тщательно проверяю.