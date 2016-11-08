21:23 | ПЛАВАНИЕ

Фесиков пропускает чемпионат России из-за разрыва барабанной перепонки

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Призер Олимпийских игр Сергей Фесиков заявил, что из-за разрыва барабанной перепонки пропускает чемпионат России по плаванию на короткой воде. Чемпионат России является квалификационным для участия в чемпионате мира в Канаде.

– При подготовке к чемпионату России получил травму – разрыв барабанной перепонки, это очень неприятная штука, поэтому никто прогнозов по сроку восстановления не дает, – приводит "Р-Спорт" слова Фесикова. – Не знаю, успею ли восстановиться к "Кубку Сальникова", на самом деле вряд ли. В воду мне пока нельзя. Жаль, что не получилось быть на отборе, готов был хорошо.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/aquatics/20161108/1112002815.html

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