11:22 | ПЛАВАНИЕ

Fancy Bear: Лохте перед Рио-2016 получил разрешение на пять запрещенных препаратов

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Шестикратный олимпийский чемпион Райан Лохте перед Играми в Рио получил терапевтические исключения на употребление запрещенных препаратов, утверждает Life со ссылкой на документы, предоставленные хакерской группой Fancy Bear.

 
Райан ЛОХТЕ."Мишки" опубликовали имена новых допингеров

21 и 22 марта американец получил разрешение на употребление индометацина, золпидема, адвила, сывороточного протеина и альбутерола. Последний является аналогом сальбутамола, применяемого против астмы.

Лохте на Олимпиаде в Рио выиграл золото в эстафете 4x200 м вольным стилем.

Ранее группа Fancy Bears опубликовала шесть частей документов, согласно которым запрещенные препараты применяли такие известные спортсмены, как теннисисты Рафаэль Надаль и сестры Уильямс, велогонщики Крис Фрум и Брэдли Уиггинс, сербский баскетболист ЦСКА Милош Теодосич, российский боксер Миша Алоян и другие.

Сегодня была предоставлена седьмая часть, согласно которой разрешения получили канадский пловец Райан Кохрейн, велогонщики Итан Митчелл (Новая Зеландия) и Эвелин Стивенс (США) и британский легкоатет Ричард Килти. 

 

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https://life.ru/t/спорт/942660/6-kratnyi_olimpiiskii_chiempion_raian_lokhtie_pieried_rio_stal_astmatikom

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КОММЕНТАРИИ (8)
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shu111

Анти жив Мы часто начали вручать золотые медали ОИ допингерам. Иди отсюда, клоун.

12:25

maxcds

абхазах еще один липовый чемпион

12:22

)V(ax

Буква Ё, да как раз, как показывает практика, все что ляпнет Лайф, рано или поздно подтверждается. Они хоть и желтуха и копаются в грязном белье, но инфа в 90% случаев верна.

12:10

Буква Ё

"утверждает Life", - можно дальше не читать

11:57

FINIX

Первый раз слышу, что запрещён сывороточный протеин. Интересно, почему?

11:53

ну я

Анти жив Была бы эта инфа в открытом доступе, ссылались бы на ВАДА. Но почему то эту информацию прячут. Если всё чисто, то зачем скрывать???

11:47

zyzx

Анти жив. Законны улики или нет определят только суд. Никсона вон выперли после публикаций незаконной прослушки. Тем более данные эти еще не кто не опроверг.

11:47

shpasic

Лохте - это судьба.

11:40

Анти жив

утверждает Life со ссылкой на документы, предоставленные хакерской группой Fancy Bear. ------------------------------------------------------Что то мы больно часто начали ссылаться на компьютерных воров, что больше не на кого?

11:39

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