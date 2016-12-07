Fancy Bear: Лохте перед Рио-2016 получил разрешение на пять запрещенных препаратов

Шестикратный олимпийский чемпион Райан Лохте перед Играми в Рио получил терапевтические исключения на употребление запрещенных препаратов, утверждает Life со ссылкой на документы, предоставленные хакерской группой Fancy Bear.

21 и 22 марта американец получил разрешение на употребление индометацина, золпидема, адвила, сывороточного протеина и альбутерола. Последний является аналогом сальбутамола, применяемого против астмы.

Лохте на Олимпиаде в Рио выиграл золото в эстафете 4x200 м вольным стилем.

Ранее группа Fancy Bears опубликовала шесть частей документов, согласно которым запрещенные препараты применяли такие известные спортсмены, как теннисисты Рафаэль Надаль и сестры Уильямс, велогонщики Крис Фрум и Брэдли Уиггинс, сербский баскетболист ЦСКА Милош Теодосич, российский боксер Миша Алоян и другие.

Сегодня была предоставлена седьмая часть, согласно которой разрешения получили канадский пловец Райан Кохрейн, велогонщики Итан Митчелл (Новая Зеландия) и Эвелин Стивенс (США) и британский легкоатет Ричард Килти.