Fancy Bear: Лохте перед Рио-2016 получил разрешение на пять запрещенных препаратов

Шестикратный олимпийский чемпион Райан Лохте перед Играми в Рио получил терапевтические исключения на употребление запрещенных препаратов, утверждает Life со ссылкой на документы, предоставленные хакерской группой Fancy Bear.
21 и 22 марта американец получил разрешение на употребление индометацина, золпидема, адвила, сывороточного протеина и альбутерола. Последний является аналогом сальбутамола, применяемого против астмы.
Лохте на Олимпиаде в Рио выиграл золото в эстафете 4x200 м вольным стилем.
Ранее группа Fancy Bears опубликовала шесть частей документов, согласно которым запрещенные препараты применяли такие известные спортсмены, как теннисисты Рафаэль Надаль и сестры Уильямс, велогонщики Крис Фрум и Брэдли Уиггинс, сербский баскетболист ЦСКА Милош Теодосич, российский боксер Миша Алоян и другие.
Сегодня была предоставлена седьмая часть, согласно которой разрешения получили канадский пловец Райан Кохрейн, велогонщики Итан Митчелл (Новая Зеландия) и Эвелин Стивенс (США) и британский легкоатет Ричард Килти.
Опрос
Дополнительная информация
https://life.ru/t/спорт/942660/6-kratnyi_olimpiiskii_chiempion_raian_lokhtie_pieried_rio_stal_astmatikom
shu111
Анти жив Мы часто начали вручать золотые медали ОИ допингерам. Иди отсюда, клоун.
12:25
maxcds
абхазах еще один липовый чемпион
12:22
)V(ax
Буква Ё, да как раз, как показывает практика, все что ляпнет Лайф, рано или поздно подтверждается. Они хоть и желтуха и копаются в грязном белье, но инфа в 90% случаев верна.
12:10
Буква Ё
"утверждает Life", - можно дальше не читать
11:57
FINIX
Первый раз слышу, что запрещён сывороточный протеин. Интересно, почему?
11:53
ну я
Анти жив Была бы эта инфа в открытом доступе, ссылались бы на ВАДА. Но почему то эту информацию прячут. Если всё чисто, то зачем скрывать???
11:47
zyzx
Анти жив. Законны улики или нет определят только суд. Никсона вон выперли после публикаций незаконной прослушки. Тем более данные эти еще не кто не опроверг.
11:47
shpasic
Лохте - это судьба.
11:40
Анти жив
утверждает Life со ссылкой на документы, предоставленные хакерской группой Fancy Bear. ------------------------------------------------------Что то мы больно часто начали ссылаться на компьютерных воров, что больше не на кого?
11:39