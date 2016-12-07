Райан Кохрейн - фигурант седьмой части документов от Fancy Bear

Хакерская группа Fancy Bear предоставила седьмую часть документов, полученных после взлома базы данных антидопинговой системы ADAMS. В ней утверждается, что терапевтические исключения на использование запрещенных препаратов получали в разные годы канадский пловец Райан Кохрейн, велогонщики Итан Митчелл (Новая Зеландия) и Эвелин Стивенс (США) и британский легкоатет Ричард Килти.

Кохрейн - призер Олимпиад-2008 и 2012 - перед Играми в Пекине получил разрешение на использование нескольких препаратов, которые применяются при астме и бронхиальных заболеваниях - формотерола, преднизона, сальбутамола. На соревнованиях на дистанции 1500 м он взял бронзу, обогнав россиянина Юрия Прилукова. Препараты он применял с 19 марта 2008 по 19 марта 2009 года.

Эвелин Стивенс - четырехкратная чемпионка мира по шоссейным велогонкам - получила от USADA разрешение на сальбутамол, препарат от бронхиальной астмы. Период приема лекарств - с 1 августа 2009 по 31 июля 2013 года.

Итан Митчел - серебряный призер Олимпиады-2016 в командном спринте на велотреке. Он получил разрешение на дексаметазон, препарат для снятия воспаления в суставах и лечения поврежденных связок. Согласно документам, разрешение выдано на период с 15 декабря 2011 по 15 марта 2012 года.

Британский бегун Ричард Килти, чемпион мира-2014 в беге на 60 м в помещении, получил разрешение на метилпреднизолон (применяется при туберкулезе) на период с 4 по 31 мая 2007 года.

Также в документах опубликованы результаты допинг-теста дзюдоиста Николаса Дельпополо после Олимпиады-2012, где он стал седьмым. Спортсмен был дисквалифицирован за марихуану.

Ранее группа Fancy Bears опубликовала шесть частей документов, согласно которым запрещенные препараты применяли такие известные спортсмены, как теннисисты Рафаэль Надаль и сестры Уильямс, велогонщики Крис Фрум и Брэдли Уиггинс, сербский баскетболист ЦСКА Милош Теодосич, российский боксер Миша Алоян и другие.