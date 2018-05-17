Ефимова попала в список пловцов, которые поедут на чемпионат Европы

Трехкратный призер Олимпийских игр Юлия Ефимова вместе с 43 спортсменами примет участие в чемпионате Европы по плаванию в составе сборной России, сообщает "Р-Спорт". Соревнования пройдут в Глазго со 2 по 12 августа.

Женщины:

Анастасия Авдеева, Виктория Андреева, Вероника Андрусенко, Анастасия Гуженкова, Анна Егорова, Полина Егорова, Юлия Ефимова, Наталья Иванеева, Мария Каменева, Ирина Кривоногова, Розалия Насретдинова, Арина Опенышева, Валерия Саламатина, Виталина Симонова, Дарья Устинова, Анастасия Фесикова, Светлана Чимрова.

Мужчины:

Вячеслав Андрусенко, Михаил Вековищев, Владислав Гринев, Михаил Довгалюк, Михаил Доринов, Илья Дружинин, Андрей Жилкин, Данила Изотов, Климент Колесников, Никита Королев, Олег Костин, Александр Красных, Иван Кузьменко, Егор Куимов, Семен Макович, Мартин Малютин, Владимир Морозов, Ярослав Потапов, Кирилл Пригода, Евгений Рылов, Александр Садовников, Максим Ступин, Григорий Тарасевич, Никита Ульянов, Сергей Фесиков, Илья Хоменко, Антон Чупков.