Дмитрий Свищев: "Случай с Маньини доказывает, что допинг является мировой проблемой, а не исключительно российской"

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев прокомментировал вскрывшиеся факты допинга у четырехкратного чемпиона мира по плаванию итальянца Филиппо Маньини.

Ранее стало известно, что итальянское антидопинговое агентство вынесло вердикт уже завершившему спортивную карьеру Маньини. Также дисквалификацию получил и его партнер по команде – Мичеле Сантуччи. Оба спортсмена были признаны виновными в употреблении запрещенных субстанций. Тем не менее Маньини ни разу за карьеру не проваливал допинг-тест. Более того, итальянец неоднократно заявлял о своей чистоте и выступал против использования допинга.

– Случай с итальянским пловцом – очередное свидетельство того, что допинг является системной мировой проблемой, а не исключительно российской, как это пытаются представить на Западе, – приводит слова Свищева его пресс-служба. – Там больше всего любят практически кричать о своей чистоте в спорте и честности, однако факты говорят об обратном. На этот раз мы видим, как итальянский спортсмен, получивший за свою карьеру много наград, попадается на допинге. Причем он еще и умышленно всех, прежде всего болельщиков, обманывал, выставляя себя борцом с употреблением запрещенных препаратов в спорте.

Не исключено, что, скажем, спустя несколько лет на допинге попадётся как раз кто-нибудь из тех, кто выступает ярым критиком российского спорта и обвиняет нашу страну во всех грехах.

Но хотелось бы напомнить, и, кстати, эта информация есть в открытых источниках, что только за 6 месяцев, к примеру, прошлого года 73 спортсмена из США – еще одной страны – мнимой приверженке чистого спорта – попались на допинге. А за тот же период положительные пробы сдали 24 российских спортсмена – почти в три раза меньше. Все это, как и случай с Маньини, говорит о том, что Запад у себя в глазу бревна не видит, а в чужом – точнее в российском – соринку разглядит. Пусть лучше у себя сначала все бревна посчитают.