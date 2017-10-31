Дмитрий Шляхтин: "Два бассейна построят в Самарской области до конца 2018 года"

Глава Минспорта Самарской области Дмитрий Шляхтин отметил, что министерство получит в 2018 году свыше 27 миллионов рублей в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) на строительство малобюджетных спортобъектов. Шляхтин также добавил, что два бассейна построят в Самарской области до конца 2018 года.

– Мы направляли заявку на 2018 год на строительство по ФЦП бассейнов в поселке Стройкерамика (Волжский район) и селе Георгиевка (Кинельский район), – цитирует ТАСС Шляхтина. – Оба объекта строятся на средства бюджета Самарской области в рамках региональной программы развития спорта. В сентябре мы получили от Минспорта РФ информацию, что в 2018 году нам предоставят субсидию в объеме свыше 27 миллионов рублей в рамках ФЦП на строительство малобюджетных спортобъектов. Исходя из уровня строительной готовности, для участия в федеральной программе был выбран бассейн в Стройкерамике.