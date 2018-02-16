Чепик, Клоков и Ахмадиев - претенденты на пост главного тренера сборной России по плаванию

Старший тренер сборной команды России по плаванию Сергей Чепик, заслуженный тренер России Александр Клоков, спортивный менеджер комплексных международных соревнований, судья международной категории Вадим Ахмадиев претендуют на должность главного тренера сборной России по плаванию, информирует пресс-служба Всероссийской федерации плавания (ВФП). В ноябре прошлого года пост главного тренера национальной команды покинул Сергей Колмогоров, который возглавлял сборную с 2015 года.

– Исполком ВФП приступил к изучению поданных документов для дальнейшего их представления президиуму ВФП, – отмечается в сообщении. – По итогам заседания президиума ВФП будут сделаны заключения на соответствие предоставленных документов требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, а также будет принято решение о рекомендации кандидата на данную должность Министерству спорта РФ для последующего утверждения.