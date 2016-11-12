14:52 | ПЛАВАНИЕ

Алексей Власенко: "Уход Нарышкина не повлияет на финансирование ВФП"

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Финансирование Всероссийской федерации плавания будет сохранено, несмотря на уход Сергея Нарышкина с поста председателя высшего наблюдательного совета организации. Нарышкин 22 сентября был назначен на пост директора Службы внешней разведки РФ и покинул должность в совете ВФП в связи с занятостью в новой должности. 

- Уход Нарышкина не повлияет на деятельность федерации, все финансирование и программы будут сохранены, - цитирует ТАСС Власенко. - Все члены совета очень благодарили Сергея Евгеньевича за его работу и поддержку, потому что без него этот вид спорта уже давно бы утонул.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3778729

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