Устюгов успешно прооперирован

Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Сергей Устюгов​ успешно перенес операцию, сообщил врач сболрной России Роман Эрлихман. На прошлой неделе спортсмен был госпитализирован после падения с лыжероллеров на одном из спусков во время тренировки на сборе в Италии.

- Сергей успешно перенес операцию, он останется в больнице до четверга, - цитирует ТАСС Эрлихмана. - Завтра я приеду на перевязку, хочу лично побеседовать с врачом Голубевым. Пока дальнейших планов нет, посмотрим, выпишется из больницы, получит рекомендации, будет их выполнять и готовиться к сезону.

Через несколько дней Сергею будет разрешено приступить к тренировкам. Объем тренировок пока непонятен, ограничений, помимо руки, у него не будет. Мы планируем его участие в первом этапе Кубка мира, а там как пойдет процесс реабилитации, его подготовка, плюс будет решение тренерского штаба.