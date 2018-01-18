Устюгов не выступит на этапе Кубка мира в Словении

Стал известен состав сборной России на девятый этап Кубка мира в словенской Планице. Сергей Устюгов пропустит гонки, сообщает официальный сайт Федерации лыжных гонок России.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

мужчины – Антон Гафаров, Иван Кириллов, Андрей Краснов, Александр Панжинский, Глеб Ретивых, Андрей Собакарев, Алексей Виценко, Андрей Ларьков, Андрей Собакарев, Сергей Турышев, Дмитрий Япаров;

женщины – Татьяна Алешина, Юлия Белорукова, Полина Ковалева, Евгения Ощепкова, Ирина Северина, Елена Соболева, Мария Давыденкова, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина, Лариса Рясина и Ольга Царева.

Напомним, Устюгов на прошлой неделе приступил к тренировкам после травмы спины, полученной после падения во время "Тур де Ски".

Этап в Словении пройдет с 20 по 21 января. Сначала состоится индивидуальный спринт классическим стилем у мужчин и женщин, после чего пройдут индивидуальные мужские и женские гонки классическим стилем.