13:50 | ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

СМИ: в январе Легкова и Вылегжанина уведомят о лишении медалей Сочи-2014

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В ближайшее время Международный олимпийский комитет (МОК) может принять решение о лишении российских лыжников Александра Легкова и Максима Вылегжанина медалей, завоеванных спортсменами на Олимпийских играх-2014 в Сочи, утверждает финское издание Iltalehti. Спортсмены являются золотым и серебряным призерами марафона, а также входили в состав сборной, которая заняла второе место в эстафете.

 
Александр ЛЕГКОВ.Сговор Родченкова и правда Легкова

- Я слышал, что все может произойти в январе, - сказал в интервью Expressen журналист Italehti Сантту Силвеннойнен. - Даже если такое уведомление поступит, это еще не окончательная дисквалификация, поскольку российская сторона имеет право подать апелляцию. Таким образом дело может затянуться.

В материале Силвеннойнена также перечислены фамилии спортсменов, которые получат награды, если россияне лишатся медалей. Таким образом, победителем марафона станет Илья Черноусов, серебряным призером - Мартин Йонсруд Сундбю, бронза достанется белорусу Сергею Долидовичу. Норвежцы получат займут третье место в эстафете. Эта награда ОИ-2014 станет для Петтера Нортуга единственной.

Напомним, что в конце 2016 года Легков, Вылегжанин, Евгений Белов, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова были отстранены от соревнований на основании второй части доклада следователя Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Ралпачан Фляйшманъ

опять вбросы проституток из сми и подвякивание им отечественных либерастов.

15:01

tryam

из-за царапин только? маразм крепчал

14:57

gretzkyfan

Похоже в этой стране уважаемых в мире адвокатов нет, только иностранцы помогут и дядя Трамп!

14:54

Проба положительна

Вот и сказке конец!! А кто верил.....

14:38

dv2205

если наших не защитят то М в отставку

14:21

Spartak-Online1

Ждем с нетерпением Трампа! Свои то защитить не могут! Или не хотят?

14:06

CanagliaVova

Но ведь у нас в стране есть хоть один мало-мальски грамотный адвокат для защиты павших жертвами моченосцев, я смею надеяться? Или только специализирующиеся на виолончельных схемах? :-D

14:03

Ж и в о й

Сочинская сказка закончилась? Допинг так и не нашли, но по царапинам сделали вывод, что парни его все-таки принимали.

14:00

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