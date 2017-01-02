СМИ: в январе Легкова и Вылегжанина уведомят о лишении медалей Сочи-2014

В ближайшее время Международный олимпийский комитет (МОК) может принять решение о лишении российских лыжников Александра Легкова и Максима Вылегжанина медалей, завоеванных спортсменами на Олимпийских играх-2014 в Сочи, утверждает финское издание Iltalehti. Спортсмены являются золотым и серебряным призерами марафона, а также входили в состав сборной, которая заняла второе место в эстафете.
- Я слышал, что все может произойти в январе, - сказал в интервью Expressen журналист Italehti Сантту Силвеннойнен. - Даже если такое уведомление поступит, это еще не окончательная дисквалификация, поскольку российская сторона имеет право подать апелляцию. Таким образом дело может затянуться.
В материале Силвеннойнена также перечислены фамилии спортсменов, которые получат награды, если россияне лишатся медалей. Таким образом, победителем марафона станет Илья Черноусов, серебряным призером - Мартин Йонсруд Сундбю, бронза достанется белорусу Сергею Долидовичу. Норвежцы получат займут третье место в эстафете. Эта награда ОИ-2014 станет для Петтера Нортуга единственной.
Напомним, что в конце 2016 года Легков, Вылегжанин, Евгений Белов, Алексей Петухов, Евгения Шаповалова и Юлия Иванова были отстранены от соревнований на основании второй части доклада следователя Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричарда Макларена.
Ралпачан Фляйшманъ
опять вбросы проституток из сми и подвякивание им отечественных либерастов.
15:01
tryam
из-за царапин только? маразм крепчал
14:57
gretzkyfan
Похоже в этой стране уважаемых в мире адвокатов нет, только иностранцы помогут и дядя Трамп!
14:54
Проба положительна
Вот и сказке конец!! А кто верил.....
14:38
dv2205
если наших не защитят то М в отставку
14:21
Spartak-Online1
Ждем с нетерпением Трампа! Свои то защитить не могут! Или не хотят?
14:06
CanagliaVova
Но ведь у нас в стране есть хоть один мало-мальски грамотный адвокат для защиты павших жертвами моченосцев, я смею надеяться? Или только специализирующиеся на виолончельных схемах? :-D
14:03
Ж и в о й
Сочинская сказка закончилась? Допинг так и не нашли, но по царапинам сделали вывод, что парни его все-таки принимали.
14:00