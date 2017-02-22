Никита Крюков: "Ужасная ситуация. Чистым спортсменам должны давать соревноваться"

Российский лыжник Никита Крюков остался расстроен тем фактом, что пятеро российских лыжников не были допущены до чемпионата мира в Лахти. Сегодня Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляции о досрочном рассмотрении дел ранее временно отстраненных Александра Легкова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгения Белова и Евгении Шаповаловой.

– Это ужасная ситуация, – приводит Dagbladet слова Крюкова. – Петухов последние несколько недель был дома и ждал решения. Он тренировался с нами, но не знал, для чего. Это совсем безнадежная ситуация. Грустно, я думаю, что чистым спортсменам должны давать соревноваться.