Евгений Белов: "Спорт должен быть одинаково "чистым" для всех"

Российский лыжник Евгений Белов, который получил второе место в многодневке "Тур де Ски" после дисквалификации Мартина Йонсруда Сундбю​, в интервью "СЭ" отметил, что это серебро для него не важно. Норвежец был наказан за нарушения при использовании разрешенного лекарства от астмы в период с 13 декабря 2014 по 8 января 2015 года.

– Полученное спустя почти два года серебро "Тур де Ски" теперь имеет для вас какое-то значение?

– Для меня это сейчас не важно, - ответил Белов. - Гонка давно прошла, и уже ничего не вернуть, надо двигаться дальше.

– Вас не удивляет, почему процесс пересмотра результатов в данном случае занял столько времени?

– Мне кажется, это очевидно. Сундбю не хотели дисквалифицировать в разгар прошлого сезона, поэтому ему дали добегать, а летом на два месяца отстранили. Так он не пропустил ни одного старта.

– В связи с этим как вы относитесь сейчас к норвежским лыжникам, и в частности Сундбю?

– Как соперников я норвежцев уважаю. Но хотелось бы соревноваться в равных условиях. Спорт должен быть одинаково "чистым" для всех.

– Вы выступали с ним вместе на протяжении долгого времени. Видели, чтобы он когда-нибудь использовал небулайзер или страдал от астмы?

– Не видел. На финише падают все, там одинаково плохо всем. Я бы не сказал, чтобы в этом плане он выделялся.

Норвежских астматиков вывели на чистую воду?