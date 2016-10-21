16:57 | СКЕЛЕТОН

Павел Куликов попал в больницу

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Член сборной России Павел Куликов вынужден был пропустить Кубок России в Сочи из-за ухудшения здоровья и последующей госпитализации в одну из местных больниц по причине недомогания. Точный диагноз пока не установлен, однако серьезной угрозы здоровью россиянина нет.

– Наш доктор сейчас находится в больнице, где будет установлен точный диагноз, – приводит ТАСС слова пресс-атташе Федерации бобслея России Анны Макаровой. – Почувствовал себя нехорошо на трассе, видимо, случилось какое-то обострение старых болячек. Никаких травм Павел не получал, это недомогание – результат какого-то вялотекущего внутреннего процесса. Может быть, он не долечился в свое время. О какой-то угрозе для жизни речи не идет.

В феврале 2016 года Куликов занял 12-е место на чемпионате мира в Иглсе.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3724314

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