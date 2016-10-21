15:40 | СКЕЛЕТОН

Елена Никитина: "Нет сил радоваться победе на Кубке России из-за усталости после сбора"

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Россиянка Елена Никитина оценила свое выступление на Кубке России как неплохое. Спортсменка подчеркнула, что у нее не осталось сил радоваться победе, потому что она очень сильно устала после первого ледового двухнедельного сбора в Сочи.

- В целом получилось неплохое выступление. Вторую попытку я провела хорошо, а вот первой не очень довольна - на старте немножко не получилось, да и по трассе была пара ошибок, - приводит "Р-Спорт" слова Никитиной. - Я рада, конечно, что выиграла, но суперэмоций, если честно, нет. У нас был в Сочи двухнедельный сбор, и мы немного все, как говорится, "укатались". Я очень устала, даже радоваться сейчас сил нет.

Все лето я провела на сборах. Мы подтягивали стартовую подготовку, работали над всеми компонентами, так что, думаю, все должно быть хорошо. Хотя по результатам Кубка России выводов о своей форме делать не смогу - лед был неидеальный сегодня, так что судить по сегодняшнему дню тяжело. Хотя тренеры по старту довольны мной.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/bobsleigh/20161021/1111110808.html

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