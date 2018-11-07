Европозор "Локо", скромные ожидания ЦСКА и новые заявления Рианчо

Самые важные новости дня – главное, что случилось к вечеру среды, 7 ноября.

ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. Еврокошмар "Локо"

"Локомотив" Юрия Семина всегда в Лиге чемпионов резко прибавлял во второй половине группового турнира. Дважды благодаря этому он вышел из группы ЛЧ, однажды – попал в плей-офф Кубка УЕФА. Но сегодня – все иначе: последнее место в группе и отсутствие перспективы все исправить.

ПОЕЗД СОШЕЛ С РЕЛЬС. Почему за эту команду Семина стыдно

"Локо" проиграл "Галатасараю", "Шальке" и дважды "Порту" с общим счетом 2:11. Это худший результат в групповом турнире ЛЧ-2018/19 – у греческого АЕК, также не набравшего ни одного очка, разность мячей лучше. Сергей Егоров – о катастрофе "Локомотива" в Лиге чемпионов, который потерпел поражения во всех четырех матчах группового турнира.

БЫВШАЯ. Ольга Смородская: "А о чем я говорила? Я бы Фернадешу ни за что контракт не предложила!"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская в интервью "СЭ" высказалась вчерашнем поражении железнодорожников от "Порту" (1:4) в 4-м туре Лиги чемпионов и ситуации в московском клубе.

"РОМА". Когда ожидания – вообще не проблема. Главное отличие ЦСКА от остальных русских команд

Комментируя последние результаты ЦСКА, главный тренер Виктор Гончаренко призывает не искать системности. Нестабильность он объясняет нехваткой опыта – команда ведь только строится. И чего сегодня ждать болельщикам армейцев во встрече с "Ромой"? На кону плей-офф турнира.

АНАЛИТИКА. Как Кононов изменит "Спартак"?

По информации "СЭ", на следующей неделе Олег Кононов начнет работать в "Спартаке". Что это за тренер и способен ли он вытащить красно-белых из ямы? Михаил Борзыкин дает ответы на самые популярные вопросы.

И.О. Рауль Рианчо: "Я не самоубийца, не безумец и не глупец"

И.о. главного тренера московского "Спартака" на пресс-конференции накануне игры 4-го тура группового этапа Лиги Европы с "Рейнджерс" ответил на вопросы по поводу предстоящего матча и ситуации в команде.

ИНСАЙДИЩЕ! Сколько стоит гегемония "Автомобилиста"? Все зарплаты хоккеистов лидера КХЛ

К перерыву на матчи сборной клуб из Екатеринбурга подошел лидером КХЛ с 8-очковым отрывом от ЦСКА, одержав 25 побед в 26 матчах. "СЭ" объясняет успех "Автомобилиста" с финансовой стороны и публикует полный список зарплат хоккеистов уральского клуба.

Кстати, вы можете получать такой дайджест, даже не заходя на наш сайт. Он будет приходить вам на почту – достаточно подписаться на рассылку "Вечерний "Спорт-Экспресс".