Полянский и Абросимова стали чемпионами России по триатлону

Дмитрий Полянский и Анастасия Абросимова, представляющие Москву и Красноярский край, а также команда Санкт-Петербурга (Мария Шорец, Анатолий Федотов, Александра Разаренова, Илья Прасолов) завоевали золотые медали чемпионата России.

Пенза

Чемпионат России

Мужчины

1. Полянский (Москва – Красноярский край) – 1:52.37

2. Турбаевский (Краснодарский край) – 1:53.02

3. Васильев (Санкт-Петербург – Ярославская обл.) – 1:53.17



Женщины

1. Абросимова (Москва – Красноярский край) – 2:03.49

2. Разаренова (Санкт-Петербург – Саратовская обл.) – 2:03.54

3. Шорец (Санкт-Петербург – Саратовская обл.) – 2:03.55



Эстафета

1. Санкт-Петербург (Шорец, Федотов, Разаренова, Прасолов) – 1:22.12

2. Ярославская область – 1:23.36

3. Москва – 1:24.27