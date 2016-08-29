Полянский и Абросимова стали чемпионами России по триатлону

Дмитрий Полянский и Анастасия Абросимова, представляющие Москву и Красноярский край, а также команда Санкт-Петербурга (Мария Шорец, Анатолий Федотов, Александра Разаренова, Илья Прасолов) завоевали золотые медали чемпионата России.
Пенза
Чемпионат России
Мужчины
1. Полянский (Москва – Красноярский край) – 1:52.37
2. Турбаевский (Краснодарский край) – 1:53.02
3. Васильев (Санкт-Петербург – Ярославская обл.) – 1:53.17
Женщины
1. Абросимова (Москва – Красноярский край) – 2:03.49
2. Разаренова (Санкт-Петербург – Саратовская обл.) – 2:03.54
3. Шорец (Санкт-Петербург – Саратовская обл.) – 2:03.55
Эстафета
1. Санкт-Петербург (Шорец, Федотов, Разаренова, Прасолов) – 1:22.12
2. Ярославская область – 1:23.36
3. Москва – 1:24.27