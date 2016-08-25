15:51 25 августа | БЕГ

Болт подписал пожизненный спонсорский контракт

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Девятикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт подписал новый контракт с крупной региональной телекоммуникационной компанией. Особенность этого партнерского соглашения в том, что оно носит пожизненный характер, сообщает Independent. Компания Digicel, действующая на территории стран Карибского бассейна и Центральной Америки, спонсирует ямайского спринтера с 2004 года. Компания придумала для Болта специальную должность в руководстве. Помимо рекламной и маркетинговой деятельности спортсмен будет заниматься благотворительностью и развитием легкой атлетики.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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marksan

Моё большое и хорошее уважение этому спортсмену! Дай Бог ему жить всегда!

16:34 25 августа

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