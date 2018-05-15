Сборная России сыграет на Кубке мира в Японии

Сборная России по регби выступит на Кубке мира-2019 в Японии, сообщает Международная федерация регби. Команда попала на турнир из-за дисквалификации сборной Румынии.
В составе румын на чемпионате Европы 2018 года выступал тонганец Сионе Факаосилеа. Результаты матчей команды отменены.
Кубок мира пройдет в Японии с 20 сентября по 2 ноября 2019 года. Сборная России сыграет в группе А с Ирландией, Шотландией и Японией. Еще один участник станет известен позже. Для команды это участие станет вторым в турнире.
Материалы других СМИ
Не брат
Для меня КМ по регби одно из самых интересных спортивных событий, смотрю с кубка 2003 года. Очень расстроился, когда наши не прошли по отбору. Как я понимаю, еще возможны апелляции?
20:41
ladafan
это здорово!!!
20:34
ion
сб. Хакасии - сб. Тонга - я бы посмотрел) А по теме - вообще очень зрелищный вид спорта регби. Жаль у нас не сильно развит. Но ведь именно СМИ, такие как СЭ, должны пропагандировать... а там на главной только Спартак, Зенит и Рабинер.
20:34
kolan
on OUKS Neizbezhen, ну в футболе у нас не лучше результаты, но что-то про короля Тонго что-то Вы не пишите на футбольных ветках. 20:22 А зачем нам Тонганцы в футболе? Сборная моего родного Черногорска обыграет сборную Тонга) А про регби - я обожаю ЧМ, да и вообще спорт, просто у нас в СМИ регби очень плохо освещается.
20:26
ion
OUKS Neizbezhen, ну в футболе у нас не лучше результаты, но что-то про короля Тонго что-то Вы не пишите на футбольных ветках.
20:22
OUKS Neizbezhen
Это очень интересно. Надеюсь, что теперь мы сможем победить на этом чемпе путем смс-голосования, если, конечно, не натурализуют Тауфаахау Тупоу пятого, короля Тонги.
20:20
ion
Неужели регби никому не интересно????
20:14
ion
Если кратко - наши выступили очень плохо на отборе - худшее выступление за 15 лет. Проиграли румынам и испанцам. Зато в суде сумели доказать, что в обеих командах были неправильно натурализованные игроки. И, судя по всему, хоть в какой-то федерации у нас есть нормальные юристы. Если везде нас в судах только щемят, то тут на судя в Англии наши доказали свою позицию и решением суда сняли очки со сборных Испании и Румынии и мы напрямую попали на ЧМ.
20:08
ion
Международная федерация регби (World rugby) приняла решение о снятии очков со сборных Румынии и Испании в отборе на Кубок мира 2019 года из-за нарушения правил натурализации игроков, вследствие чего российские регбисты получили прямую путевку на турнир, который пройдет в Японии, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте World rugby. В результате слушаний World rugby установила, что федерации Румынии, Испании и Бельгии непреднамеренно нарушили пункт 8 регламента, заявив за команды в отборе на Кубок мира нелегально натурализованных игроков. Все федерации, к которым были применены санкции, имеют право подать апелляцию в течение 14 дней. Ранее сразу несколько стран, участвовавших в чемпионате Европы и квалификации Кубка мира 2019 года, подали друг на друга жалобы в связи с незаконным выступлением в турнире натурализованных игроков. В частности, Федерация регби России (ФРР) подала протест на выступление тонганского игрока Сионе Факаосилеа за сборную Румынии в восьми матчах отбора. Под вопросом было также выступление натурализованных регбистов за команды Испании, Бельгии и России. Для рассмотрения ситуации в World rugby был создан специальный комитет по спорам, рассмотревший все поступившие жалобы на незаконность выступления натурализованных игроков. Заседание комитета, по итогам которого был оглашен вердикт, прошло 10 мая в Лондоне. Сборная Румынии заняла первое место в отборе на Кубок мира, благодаря чему получила путевку на Кубок мира. Испанцы, ставшие вторыми, должны были продолжить борьбу за попадание на турнир в квалификации. Российские регбисты в отборе заняли третье место. Кубок мира 2019 года пройдет в Японии с 20 сентября по 2 ноября. Сборная России сыграет в группе A вместе с командами Ирландии, Шотландии, Японии и победителем плей-офф.
20:05