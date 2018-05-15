Сборная России сыграет на Кубке мира в Японии

Сборная России по регби выступит на Кубке мира-2019 в Японии, сообщает Международная федерация регби. Команда попала на турнир из-за дисквалификации сборной Румынии.

В составе румын на чемпионате Европы 2018 года выступал тонганец Сионе Факаосилеа. Результаты матчей команды отменены.

Кубок мира пройдет в Японии с 20 сентября по 2 ноября 2019 года. Сборная России сыграет в группе А с Ирландией, Шотландией и Японией. Еще один участник станет известен позже. Для команды это участие станет вторым в турнире.