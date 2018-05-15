19:48 | РЕГБИ

Сборная России сыграет на Кубке мира в Японии

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Сборная России по регби выступит на Кубке мира-2019 в Японии, сообщает Международная федерация регби. Команда попала на турнир из-за дисквалификации сборной Румынии.

В составе румын на чемпионате Европы 2018 года выступал тонганец Сионе Факаосилеа. Результаты матчей команды отменены.

Кубок мира пройдет в Японии с 20 сентября по 2 ноября 2019 года. Сборная России сыграет в группе А с Ирландией, Шотландией и Японией. Еще один участник станет известен позже. Для команды это участие станет вторым в турнире.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (9)
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Не брат

Для меня КМ по регби одно из самых интересных спортивных событий, смотрю с кубка 2003 года. Очень расстроился, когда наши не прошли по отбору. Как я понимаю, еще возможны апелляции?

20:41

ladafan

это здорово!!!

20:34

ion

сб. Хакасии - сб. Тонга - я бы посмотрел) А по теме - вообще очень зрелищный вид спорта регби. Жаль у нас не сильно развит. Но ведь именно СМИ, такие как СЭ, должны пропагандировать... а там на главной только Спартак, Зенит и Рабинер.

20:34

kolan

on OUKS Neizbezhen, ну в футболе у нас не лучше результаты, но что-то про короля Тонго что-то Вы не пишите на футбольных ветках. 20:22 А зачем нам Тонганцы в футболе? Сборная моего родного Черногорска обыграет сборную Тонга) А про регби - я обожаю ЧМ, да и вообще спорт, просто у нас в СМИ регби очень плохо освещается.

20:26

ion

OUKS Neizbezhen, ну в футболе у нас не лучше результаты, но что-то про короля Тонго что-то Вы не пишите на футбольных ветках.

20:22

OUKS Neizbezhen

Это очень интересно. Надеюсь, что теперь мы сможем победить на этом чемпе путем смс-голосования, если, конечно, не натурализуют Тауфаахау Тупоу пятого, короля Тонги.

20:20

ion

Неужели регби никому не интересно????

20:14

ion

Если кратко - наши выступили очень плохо на отборе - худшее выступление за 15 лет. Проиграли румынам и испанцам. Зато в суде сумели доказать, что в обеих командах были неправильно натурализованные игроки. И, судя по всему, хоть в какой-то федерации у нас есть нормальные юристы. Если везде нас в судах только щемят, то тут на судя в Англии наши доказали свою позицию и решением суда сняли очки со сборных Испании и Румынии и мы напрямую попали на ЧМ.

20:08

ion

Международная федерация регби (World rugby) приняла решение о снятии очков со сборных Румынии и Испании в отборе на Кубок мира 2019 года из-за нарушения правил натурализации игроков, вследствие чего российские регбисты получили прямую путевку на турнир, который пройдет в Японии, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте World rugby. В результате слушаний World rugby установила, что федерации Румынии, Испании и Бельгии непреднамеренно нарушили пункт 8 регламента, заявив за команды в отборе на Кубок мира нелегально натурализованных игроков. Все федерации, к которым были применены санкции, имеют право подать апелляцию в течение 14 дней. Ранее сразу несколько стран, участвовавших в чемпионате Европы и квалификации Кубка мира 2019 года, подали друг на друга жалобы в связи с незаконным выступлением в турнире натурализованных игроков. В частности, Федерация регби России (ФРР) подала протест на выступление тонганского игрока Сионе Факаосилеа за сборную Румынии в восьми матчах отбора. Под вопросом было также выступление натурализованных регбистов за команды Испании, Бельгии и России. Для рассмотрения ситуации в World rugby был создан специальный комитет по спорам, рассмотревший все поступившие жалобы на незаконность выступления натурализованных игроков. Заседание комитета, по итогам которого был оглашен вердикт, прошло 10 мая в Лондоне. Сборная Румынии заняла первое место в отборе на Кубок мира, благодаря чему получила путевку на Кубок мира. Испанцы, ставшие вторыми, должны были продолжить борьбу за попадание на турнир в квалификации. Российские регбисты в отборе заняли третье место. Кубок мира 2019 года пройдет в Японии с 20 сентября по 2 ноября. Сборная России сыграет в группе A вместе с командами Ирландии, Шотландии, Японии и победителем плей-офф.

20:05

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